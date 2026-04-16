Кейн забил 50 голов в 42 матчах сезона — лучший показатель в топ-5 лиг Европы. У Мбаппе 40 мячей, у Холанда — 33

Англичанин забил 50 голов в 42 матчах текущего сезона во всех турнирах и является лидером по этому показателю.
На второй позиции располагается Килиан Мбаппе (40 голов, 39 игр), на третьей — Эрлинг Холанд (33 мяча, 45 матчей).
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил мяч в ворота «Реала» (4:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
Англичанин забил 50 голов в 42 матчах текущего сезона во всех турнирах и является лидером по этому показателю.
На второй позиции располагается Килиан Мбаппе (40 голов, 39 игр), на третьей — Эрлинг Холанд (33 мяча, 45 матчей).