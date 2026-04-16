Дмитрий Губерниев: «Евсеев матерится безвкусно, блекло и пошло. Поначалу смешно, потом — грусть. Дальше Вадим будет как неуловимый Джо. Пусть со мной бы так попробовал ругнуться»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался относительно нецензурного интервью главного тренера «Динамо» Махачкала Вадима Евсеева.

Источник: Спортс‘’

Специалист после матча с «Локомотивом» (1:1) заявил: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####".

— Поначалу это было смешно, потом у нормальных людей это стало вызывать грусть. Дальше Вадим будет как неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен. Никто не будет обращать на это внимания. Первый раз, второй.

Надо новое что-то придумать, прочитать книжку, послушать речь Ширвиндта. Матерщинники со стажем, как Ширвиндт или Валентин Козьмич Иванов, делали это виртуозно.

Я много общался с Ширвиндтом, с Ивановым — поменьше. Знаю, как вкусно можно ругаться матом. Хоть это делать плохо, но я и сам матерщинник.

Евсеев матерится безвкусно, блекло и пошло. Хоть он и хороший футболист, неплохой тренер. Дорогой Вадим Евсеев, поучитесь у мастеров, как здорово можно ругаться матом. А лучше вообще не ругаться.

— Не накажут ли «Матч ТВ» за мат?

— Если бы я с ним общался, пусть он бы попробовал ругнуться матом. Дальше мы бы посмотрели. Я бы технично, без мата, с ним поговорил.

Мне кажется, Евсеев и не посмел бы материться. Считаю, что коллегам нужно быть просто понастырнее и давать отпор. С такими персонажами надо быть позлее", — сказал Дмитрий Губерниев.