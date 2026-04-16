Радимов о мате Евсеева: «После победы над Уэльсом его приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно — дети смотрят»

После матча с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ Евсеев семь раз использовал нецензурную лексику во время интервью — специалист заявил: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####".
Тренер приглашен на заседание КДК — на прошлой неделе его уже оштрафовали на 100 тысяч рублей за мат в интервью после матча с «Балтикой».
"Это не какие‑то соцсети — здесь смотрят дети. Я абсолютно согласен, что так делать неправильно. Думаю, Евсеев уберет это из своего лексикона. Тем более, зная Вадика, это точно не нарочно — просто эмоции после матча.
С другой стороны, мы сами его боготворили в 2003 году после победы над Уэльсом, когда он забил гол. Мне довелось участвовать в том матче. Помню, сижу после игры в раздевалке с Евсеевым, и вместо обычных поздравлений в сообщениях и звонках все спрашивают: зачем он всех послал на три буквы. Я поворачиваюсь и говорю: «Слышь, ты чего наделал‑то?», а он отвечает: «Я думал, это какая‑то другая уэльская камера».
В итоге тогда Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно, и думаю, он это исправит", — сказал Радимов.