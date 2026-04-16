Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Брага
4
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
3
:
Болонья
0
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
4
:
Майнц
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
Радимов о мате Евсеева: «После победы над Уэльсом его приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно — дети смотрят»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об использовании Вадимом Евсеевым нецензурной лексики в интервью.

Источник: Спортс‘’

После матча с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ Евсеев семь раз использовал нецензурную лексику во время интервью — специалист заявил: «Динамо» Махачкала, #####, по крайней мере, #####, играет в футбол, #####, а не как раньше, все в оборону, #####. Вот о чем говорить надо, #####".

Тренер приглашен на заседание КДК — на прошлой неделе его уже оштрафовали на 100 тысяч рублей за мат в интервью после матча с «Балтикой».

"Это не какие‑то соцсети — здесь смотрят дети. Я абсолютно согласен, что так делать неправильно. Думаю, Евсеев уберет это из своего лексикона. Тем более, зная Вадика, это точно не нарочно — просто эмоции после матча.

С другой стороны, мы сами его боготворили в 2003 году после победы над Уэльсом, когда он забил гол. Мне довелось участвовать в том матче. Помню, сижу после игры в раздевалке с Евсеевым, и вместо обычных поздравлений в сообщениях и звонках все спрашивают: зачем он всех послал на три буквы. Я поворачиваюсь и говорю: «Слышь, ты чего наделал‑то?», а он отвечает: «Я думал, это какая‑то другая уэльская камера».

В итоге тогда Евсеева приглашали петь с Катей Лель, а сейчас мы обсуждаем какие‑то междометия. Но, конечно, это неправильно, и думаю, он это исправит", — сказал Радимов.