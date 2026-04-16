Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
2
:
Брага
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.25
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.25
П2
78.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
4
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шахтер
2
П1
X
П2

«Реал» считает, что в последние годы тренеры не раскрывали потенциал команды. Винисиус, Мбаппе, Куртуа, Милитао, Тчуамени, Вальверде, Гюлер и Беллингем неприкосновенны

«Реал» не собирается проводить перестройку команды.

Источник: Спортс‘’

Руководство убеждено, что в последние два года тренерам (Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа) не удавалось в полной мере раскрыть потенциал команды. Также признается существенное влияние травм.

Источники El Mundo в клубе согласны, что есть позиции, нуждающиеся в укреплении, однако менять костяк «мирового уровня» не планируется. Продажа Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Федерико Вальверде, Арды Гюлера, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе исключена.

В то же время считается, что может произойти расставание с Эдуардо Камавинга, удаление которого в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов «фактически подвело черту под сезоном». Еще недавно он входил в число любимцев руководства, но теперь ситуация изменилась. «Реал» хочет купить центрального полузащитника другого профиля.