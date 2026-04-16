«Реал» считает, что в последние годы тренеры не раскрывали потенциал команды. Винисиус, Мбаппе, Куртуа, Милитао, Тчуамени, Вальверде, Гюлер и Беллингем неприкосновенны

Руководство убеждено, что в последние два года тренерам (Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа) не удавалось в полной мере раскрыть потенциал команды. Также признается существенное влияние травм.
Источники El Mundo в клубе согласны, что есть позиции, нуждающиеся в укреплении, однако менять костяк «мирового уровня» не планируется. Продажа Тибо Куртуа, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Федерико Вальверде, Арды Гюлера, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе исключена.
В то же время считается, что может произойти расставание с Эдуардо Камавинга, удаление которого в игре с «Баварией» в Лиге чемпионов «фактически подвело черту под сезоном». Еще недавно он входил в число любимцев руководства, но теперь ситуация изменилась. «Реал» хочет купить центрального полузащитника другого профиля.