«Винчич и Ковач — худшие арбитры в высшей категории УЕФА. Славко — словенец, как и Чеферин. Какое совпадение». Павел Фернандес о судьях

Встречу обслуживала бригада судей во главе со Славко Винчичем.
"Жаль, что о Винчиче будут говорить больше, чем о футболе. Я говорил это тысячу раз: он слабый арбитр. На мой взгляд, он и Ковач — худшие арбитры в высшей категории УЕФА.
Мне всегда нравится вспомнить этот факт: Винчич — словенец, как и Александер Чеферин, президент УЕФА. Какое совпадение.
Но давайте перейдем к сути дела и рассмотрим все спорные моменты.
5-я минута. Сомнительное расположение мяча на угловой отметке перед голом, сделавшим счет 1:1. Он находится очень близко к предельному положению, почти не касается линии, но если «брюхо» мяча находится на линии, это нужно засчитать.
6-я минута. Возможный фол Павловича на Лунине перед голом, сделавшим счет 1:1. Это неправда, что нельзя касаться голкипера во вратарской площади — особенно если нападающий выигрывает позицию. Контакт был неизбежен и ненаказуем.
22-я минута. Возможный пенальти за контакт Та и Менди. Да, есть захват, но он не мешал атакующему игроку двигаться вперед и не был причиной контакта. Это не пенальти.
42-я минута. Возможный фол Рюдигера на Станишиче перед голом Мбаппе. Это фол, который должен быть зафиксирован, поскольку он блокирует соперника, не играя в мяч. Однако ВАР не должен вмешиваться, поскольку это не явный фол.
85-я минута. Самый спорный момент матча: вторая желтая карточка Камавинга. Его действия были необязательными, но арбитру следовало лучше разобраться в ситуации. Работа арбитра оставляла желать лучшего.
Это правда, что «Реал» на последних минутах играл вдесятером, и именно тогда «Бавария» забила два гола. Мы никогда не узнаем, что произошло бы, если бы они играли в равных составах", — написал Фернандес.