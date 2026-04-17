«Зенит» хочет еще одного бразильца, «Спартак» может потерять лидера. Трансферы и слухи дня

Что в России
Агент Маркиньоса прокомментировал слухи об уходе бразильца
Ранее сербское издание Mozzart Sport писало об интересе «Црвены Звезды». Сообщалось, что сам футболист хотел бы перейти в белградскую команду в летнее трансферное окно из-за желания играть в еврокубках и воссоединиться с экс-тренером красно-белых Деяном Станковичем.
Агент Маркиньоса Александр Саму прокомментировал «Матч ТВ» слухи о возможном уходе бразильца: «Это все спекуляции. Никакого предложения от “Црвены Звезды” нет. Маркиньос счастлив в “Спартаке”.
В текущем сезоне бразилец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами. Маркиньос — четвертый по результативности игрок «Спартака».
«Зенит» сделал предложение «Ботафого» о трансфере полузащитника
По информации ESPN, «Зенит» заинтересован в покупке 24-летнего хавбека «Ботафого» Данило и предложил за него 13 миллионов евро. Также в условия сделки входило списание долга в размере 12 млн — их бразильцы должны петербуржцам за переход Артура, который сейчас находится в аренде в «Сан-Паулу».
Предложение отклонил сам футболист — хочет дождаться завершения чемпионата мира, после чего уже принимать решения о дальнейшей карьере. В марте Данило дебютировал за сборную Бразилии и даже забил в товарищеском матче с Хорватией (3:1). Также источник сообщил, что полузащитник хочет перейти в более конкурентные европейские лиги. До перехода в «Ботафого» он полтора года выступал в АПЛ за «Ноттингем».
Как сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Бернарду Жентиле и Canal Arena VBET Alvinegra, «Ботафого» будет рассматривать предложения по Данило только от 40 миллионов евро.
Полузащитник выступает за «Ботафого» с лета 2025-го. За это время поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах и набрал 9+6 по системе «гол+пас».
Что в Европе и мире
ПАОК хочет продать Чалова
По данным Sport24, греческий клуб летом хочет расстаться с российским нападающим. ПАОК рассчитывает получить за Чалова минимум полтора миллиона евро — летом 2024-го его купили за три. 28-летний форвард не входит в планы главного тренера греков Рэзвана Луческу. Федор готов рассмотреть варианты не только из Европы, но и из РПЛ.
За почти два года в ПАОК Чалов так и не закрепился в основном составе. За все время в клубе он провел 64 матча во всех турнирах, в которых набрал 8+8. Зимой он ушел в аренду в турецкий «Кайсериспор» — там у него ни одного результативного действия за девять игр.
Воспитанник «Зенита» Сазонов покинет «Торино»
Окружение центрального защитника подтвердило многочисленную информацию о вероятном уходе грузина из «Торино» ближайшим летом. «Контракт Сазонова с “Торино” действительно заканчивается после текущего сезона. Вероятнее всего, он покинет клуб», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.
В нынешнем сезоне 24-летний защитник ни разу не появился на поле. Летом 2023-го «Торино» купило его у «Динамо» за 2,75 миллиона евро. Саба — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита».
«Барселона» согласовала контракт с Бастони
Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Моретто сообщил о договоренности между «Барселоной» и Алессандро Бастони по условиям личного контракта: «Они уже несколько месяцев ведут переговоры с представителями Бастони, и уже есть соглашение по контракту. Нужно просто найти компромисс между требованиями “Интера” и предложением “Барсы”. “Барселона” хочет включить игроков в сделку, и один футболист действительно нравится “Интеру”, — это Эктор Форт»,
Ранее Corriere dello Sport сообщало, что центральный защитник не хочет уходить из «Интера», несмотря на интерес каталонцев. Также Diario Sport информировало о желании «Барселоны» осуществить трансфер до начала чемпионата мира.
В нынешнем сезоне Бастони провел 37 матчей во всех турнирах: дважды забил и отдал шесть результативных передач. 26-летний Алессандро выступает за «Интер» с лета 2017 года.