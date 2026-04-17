Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.54
П2
1.55
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.88
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
4
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
4
:
Майнц
0
П1
X
П2

«Зенит» хочет еще одного бразильца, «Спартак» может потерять лидера. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

Что в России

Агент Маркиньоса прокомментировал слухи об уходе бразильца

Ранее сербское издание Mozzart Sport писало об интересе «Црвены Звезды». Сообщалось, что сам футболист хотел бы перейти в белградскую команду в летнее трансферное окно из-за желания играть в еврокубках и воссоединиться с экс-тренером красно-белых Деяном Станковичем.

Агент Маркиньоса Александр Саму прокомментировал «Матч ТВ» слухи о возможном уходе бразильца: «Это все спекуляции. Никакого предложения от “Црвены Звезды” нет. Маркиньос счастлив в “Спартаке”.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя ассистами. Маркиньос — четвертый по результативности игрок «Спартака».

«Зенит» сделал предложение «Ботафого» о трансфере полузащитника

По информации ESPN, «Зенит» заинтересован в покупке 24-летнего хавбека «Ботафого» Данило и предложил за него 13 миллионов евро. Также в условия сделки входило списание долга в размере 12 млн — их бразильцы должны петербуржцам за переход Артура, который сейчас находится в аренде в «Сан-Паулу».

Предложение отклонил сам футболист — хочет дождаться завершения чемпионата мира, после чего уже принимать решения о дальнейшей карьере. В марте Данило дебютировал за сборную Бразилии и даже забил в товарищеском матче с Хорватией (3:1). Также источник сообщил, что полузащитник хочет перейти в более конкурентные европейские лиги. До перехода в «Ботафого» он полтора года выступал в АПЛ за «Ноттингем».

Как сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на журналиста Бернарду Жентиле и Canal Arena VBET Alvinegra, «Ботафого» будет рассматривать предложения по Данило только от 40 миллионов евро.

Полузащитник выступает за «Ботафого» с лета 2025-го. За это время поучаствовал в 34 матчах во всех турнирах и набрал 9+6 по системе «гол+пас».

Что в Европе и мире

ПАОК хочет продать Чалова

По данным Sport24, греческий клуб летом хочет расстаться с российским нападающим. ПАОК рассчитывает получить за Чалова минимум полтора миллиона евро — летом 2024-го его купили за три. 28-летний форвард не входит в планы главного тренера греков Рэзвана Луческу. Федор готов рассмотреть варианты не только из Европы, но и из РПЛ.

За почти два года в ПАОК Чалов так и не закрепился в основном составе. За все время в клубе он провел 64 матча во всех турнирах, в которых набрал 8+8. Зимой он ушел в аренду в турецкий «Кайсериспор» — там у него ни одного результативного действия за девять игр.

Воспитанник «Зенита» Сазонов покинет «Торино»

Окружение центрального защитника подтвердило многочисленную информацию о вероятном уходе грузина из «Торино» ближайшим летом. «Контракт Сазонова с “Торино” действительно заканчивается после текущего сезона. Вероятнее всего, он покинет клуб», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ни разу не появился на поле. Летом 2023-го «Торино» купило его у «Динамо» за 2,75 миллиона евро. Саба — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита».

«Барселона» согласовала контракт с Бастони

Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Моретто сообщил о договоренности между «Барселоной» и Алессандро Бастони по условиям личного контракта: «Они уже несколько месяцев ведут переговоры с представителями Бастони, и уже есть соглашение по контракту. Нужно просто найти компромисс между требованиями “Интера” и предложением “Барсы”. “Барселона” хочет включить игроков в сделку, и один футболист действительно нравится “Интеру”, — это Эктор Форт»,

Ранее Corriere dello Sport сообщало, что центральный защитник не хочет уходить из «Интера», несмотря на интерес каталонцев. Также Diario Sport информировало о желании «Барселоны» осуществить трансфер до начала чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Бастони провел 37 матчей во всех турнирах: дважды забил и отдал шесть результативных передач. 26-летний Алессандро выступает за «Интер» с лета 2017 года.