«Балтика» отозвала апелляцию на 4-матчевую дисквалификацию Талалаева, сообщил тренер: «Из‑за состояния здоровья. У меня контрольное УЗИ, снятие швов — отпустят максимум во вторник»

«Балтика» отозвала апелляцию из‑за состояния моего здоровья. У меня только завтра [в понедельник] контрольное УЗИ, снятие швов, отпустят меня максимум послезавтра [во вторник].
Мы продолжим в Краснодаре готовиться к «Ахмату». Не было большого смысла вступать в баталию с КДК, поэтому клуб отозвал апелляцию. Нет задачи доказать кому‑то, что мы правы или неправы, есть задача просто играть в футбол и выжать максимум из этого сезона", — сказал Талалаев.
В 26-м туре Мир РПЛ «Балтика» сыграет в гостях с «Ахматом» в четверг.
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.