«Соболев взбодрился из-за аренды Дурана, но это можно было сделать дешевле». Лепсая о форвардах «Зенита»

Форвард «Фенербахче» выступает за петербургский клуб с февраля. В 4 матчах Мир РПЛ на его счету один гол.
— Верите ли вы, что Дуран еще сможет забить за «Зенит» не с пенальти в нынешнем сезоне?
— Хороший вопрос. Нет, не верю.
— Можно ли уже сейчас назвать данную аренду провалом?
— Смотря какие цели они преследовали. Если сделать конкуренцию, чтобы взбодрился Соболев, то, наверное, получилось. Но это можно было сделать с меньшими тратами, дешевле. Я считал эту идею изначально провальной, — сказал Лепсая.