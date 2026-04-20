Неймар: «Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши. Вы переходите черту, грустно. Никто этого не выдержит??‍♂️»

В 12-м туре бразильской Серии А «Сантос» дома уступил «Флуминенсе» (2:3) и идет в таблице 15-м. 34-летний форвард отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.
После игры Неймар опубликовал в соцсетях видео, на котором он уходит с поля в подтрибунном помещение, заткнув уши пальцами и пошевелим ими в ушных раковинах.
"Настал день, когда я должен объяснять, почему почесал уши. Серьезно, вы, ребята, заходите слишком далеко и переходите черту…
Так грустно иметь с этим дело! Ни один человек этого не выдержит??♂️ «, — написал бывший футболист “Барселоны” и “ПСЖ”.
Неймар крикнул фанату «Сантоса», что тот растолстел и должен больше тренироваться, после 1:1 с «Реколетой»: «Заткнись, ты постоянно жалуешься. Я капризный? Я тут жизнь свою отдаю, братишка!».