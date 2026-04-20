Кроос не думает о возобновлении карьеры: «Я ушел именно так, как хотел — потом было бы только хуже. Я был счастлив, сейчас у меня другая мотивация»

Кроос, завершивший карьеру в 2024 году, получил премию Laureus в номинации «Спортивное вдохновение». Церемония вручения наград состоялась сегодня в Мадриде.
— Вы когда-нибудь думали о возвращении в футбол?
— Нет, честно говоря. У меня никогда не возникало такой мысли, потому что я ушел именно так, как хотел. Я закрыл эту страницу.
Мне всегда казалось, что невозможно завершить карьеру лучшим образом. Потом все было бы только хуже. Сейчас у меня другая мотивация и другие проекты. Этот этап завершился для меня успешно, и я смог уйти счастливым, без ощущения, что можно было бы сделать что-то лучше. Я был счастлив, и на этом все, — сказал Кроос.