Бартомеу о Месси: «Если за Неймара заплатили 222 млн евро, то могли отдать и 400 млн за Лео — мы продлили контракт с разумной зарплатой. Никогда не пойму его ухода, он был готов на&nb

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о продлении контракта с Лионелем Месси в 2020 году.

"Мы получили информацию о том, что другой клуб готов 400 миллионов евро отступных за Месси. Мы поговорили с Лео и его отцом и предложили новый контракт с увеличением отступных до 700 миллионов евро, он был подписан. Месси продлил контракт с зарплатой, которая показалась мне очень разумной, особенно с учетом его роли на поле и за его пределами. Если за Неймара заплатили 222 миллиона евро, то могли бы заплатить 400 миллионов евро за Лео, и мы не хотели терять его ни при каких обстоятельствах.

Я был удивлен и опечален [уходом Месси], потому что он еще не завершил футбольную карьеру и свои отношения с «Барсой», и я чувствовал себя ужасно, потому что он был нужен клубу и команде. Я никогда не пойму его ухода, потому что Месси был готов пойти на любые финансовые уступки, чтобы остаться в «Барсе». Не понимаю, почему его контракту позволили истечь, его нужно было продлить", — сказал Бартомеу.