Винисиус извинился перед фанатами «Реала» и поцеловал эмблему клуба после гола «Алавесу». Бразилец забил впервые за месяц

25-летний футболист забил дальним ударом в нижний угол после паса Федерико Вальверде и удвоил преимущество «Мадрида» в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0, второй тайм).
После гола вингер сложил ладони и поднял их над головой, извиняясь перед болельщиками, которые освистывали его и Килиана Мбаппе в начале матча на «Сантьяго Бернабеу». Бразилец также поцеловал эмблему клуба.
Винисиус забил впервые с 22 марта — тогда он сделал дубль в дерби с «Атлетико» (3:2).
