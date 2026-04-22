Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Фанаты «Реала» освистали Камавинга после выхода на замену в игре с «Алавесом». Хавбек удалился в матче с «Баварией», и «Мадрид» вылетел

Болельщики «Реала» освистали полузащитника Эдуардо Камавинга на «Сантьяго Бернабеу».

23-летний француз на 63-й минуте заменил Орельена Тчуамени в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (2:0, второй тайм).

В момент выхода Эдуардо на поле на «Бернабеу» раздался сильный свист, который был слышен в трансляции. В начале матча фанаты «Реала» освистали Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Напомним, что на 86-й минуте ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии» хавбек сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи Славко Винчич показал ему вторую желтую карточку. Мюнхенцы в большинстве забили два гола, победили со счетом 4:3 и вышли в полуфинал.

Позднее Камавинга извинился перед командой и болельщиками в соцсетях. Сообщалось, что Эдуардо плакал в одиночестве в раздевалке после красной карточки. Игроков «Мадрида» потрясло состояние партнера, они стараются его поддержать.