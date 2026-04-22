Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
«Продать Винисиуса — лучшее решение для “Реала”. Он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил». Журналист El Chiringuito Санс о вингере

Журналист El Chiringuito TV Хуанфре Санс обвинил вингера Винисиуса Жуниор в расколе в команде и призвал «Реал» продать бразильца.

Источник: Спортс‘’

«Мадрид» дома победил «Алавес» (2:1). В начале матча 33-го тура Ла Лиги болельщики на «Бернабеу» освистали Винисиуса и Килиана Мбаппе. Футболист сборной Бразилии забил победный гол, жестом извинился перед фанатами и поцеловал эмблему клуба.

«Я твердо убежден, что лучшее решение для “Реала” — продать этого игрока. Потому что в день матча с “Барселоной” он создал внутренний раскол в раздевалке, захватил власть, и никто его не остановил.

Сегодняшнее послание — это его способ признать ошибки, но я считаю, что он исчерпал все свои возможности. «Мадрид» сохранил его в команде благодаря его хорошей игре, это была цена, которую клуб заплатил за его поведение.

Когда он хорошо играл, некоторые его действия прощались, но когда дела шли плохо, думаю, баланс смещался в сторону гораздо более негативного поведения.

Я считаю, что в свете провальных сезонов нужны решительные меры", — заявил Санс.

Винисиус возмутился заменой в класико: размахивал руками и высказывался, уходя с поля. Вингер «Реала» не пожал руку Алонсо и ушел прямо в раздевалку, но потом вернулся.

«Да ну на хрен». Винисиус выругался и говорил об уходе из «Реала» после замены в класико, повторяя «Я уйду из команды, мне лучше уйти».