Верховный суд Испании оставил в силе оправдательный приговор Неймара, Бартомеу и Роселя по делу о коррупции при трансфере бразильца в Барсу

Верховный суд Испании оставил в силе оправдательный приговор в отношении Неймара, бывших президентов «Барселоны» Сандро Роселя и Жосепа Бартомеу, а также «Сантоса» по делу о мошенничестве при переходе бразильца из бразильского клуба в «Барселону» в 2013 году.
Апелляция, поданная компанией DIS, которая владела 40% прав на футболиста, была отклонена. Компания утверждала, что не получила от трансфера Неймара в «Барселону» полагающуюся ей сумму.
В судебном документе говорится, что «Барселона» в 2011 году заключила соглашение с игроком о том, что он подпишет контракт с клубом после получения статуса свободного агента в 2014 году, и выплатила за это сумму в размере 40 млн евро. Истец считает эту сделку скрытой частью трансфера.
Суд пришел к выводу, что обвинения несостоятельны и отсутствует умысел на мошенничество или ущерб экономическим правам DIS. Все произошло в рамках спортивного решения клуба, который сначала обеспечил будущий переход игрока, а затем ускорил его, выплатив трансферную сумму, несмотря на наличие соглашения о переходе на правах свободного агента.