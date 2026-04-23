Чернышов о «Спартаке»: «При Станковиче были самые дорогие покупки, но эти бородачи сербские скакали и прыгали, а при такой бесовщине есть нервозность. Карседо всех успокоил, игроки раскрепостились»

«Давайте не будем торопиться с выводами про “Спартак”. Было уже много случаев, когда приходили новые тренеры, сразу давали результат, их футбол нравился. Потом наступал провал — и ничего не выигрывали.
В «Спартаке» собраны неплохие игроки, а Карседо смог их организовать. Понятно, что ляпы есть у всех.
За время Станковича были самые дорогие покупки, приобрели классных футболистов. Карседо даже со средним «Пафосом» попал в Лигу чемпионов. Я смотрел их матчи, они хорошо действовали за счет организации, хотя футболисты там невысокого класса.
Когда был Станкович, то его эмоции приводили в отрицательную плоскость. И он получал красные карточки, и футболисты. Скамейка при нем была нервная. Все эти бородачи сербские скакали и прыгали. Конечно, есть нервотрепка, нервозность, когда происходит такая бесовщина, извиняюсь.
Карседо это все изменил. Он всех успокоил, начал работать без эмоций, криков и прыжков. Коллектив успокоился, и они стали играть в футбол, а делать они это умеют. Пошел результат. Им в радость, что ситуация изменилась, игроки раскрепостились.
По организации в «Спартаке» при Карседо все неплохо. Но не надо впадать в эйфорию. Давайте дождемся, как команда закончит сезон", — сказал экс-тренер красно-белых.