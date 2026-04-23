У «Интер Майами» 8 матчей без поражений в МЛС после 2:0 с «Реал Солт Лейк». Де Паул и Суарес забили, Месси не сделал результативных действий

Хавбек Родриго Де Поль открыл счет на 82-й минуте, нападающий Луис Суарес удвоил преимущество на 83-й минуте. Форвард Лионель Месси провел на поле весь матч и не сделал результативных действий.
Таким образом, команда тренера Гильермо Ойоса продлила серию без поражений до 8 игр: 5 побед и 3 поражений. Клуб из Флориды проиграл только в первом матче сезона — «Лос-Анджелесу» (0:3).
На данный момент «Интер Майами» находится на второй позиции в таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 9 матчах. Команда продолжит сезон 26 апреля матчем против «Нью-Инглэнд Революшн».