Френки де Йонг: «К уровню Месси никто даже не близок, но Ямаль может стать лучшим игроком в мире. Он привлекает столько внимания, потому что очень хорош»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением об экс-форварде клуба Лионеле Месси и вингере каталонцев Ламине Ямале.

Источник: Спортс‘’

О Месси.

«Он всегда был моим любимым игроком. В детстве я смотрел все его матчи, потому что он лучший. В этом нет никаких сомнений. Он фантастический футболист. Что касается меня, я не думаю, что когда-либо увижу кого-то, кто достиг бы уровня Лионеля Месси. У Ламина Ямаля невероятный талант, он может стать лучшим игроком в мире и добиться этого несколько раз за свою карьеру. Но я смотрел игру Месси с детства, и он лучший футболист всех времен, ни один другой игрок даже близко не приближается к его уровню. Я надеюсь, что Ламин Ямаль сможет стать лучшим игроком в мире».

О критике Ямаля.

«Иногда бывают какие-то моменты. Некоторые считают его недисциплинированным, но я могу сказать, что, прежде всего, он невероятно жизнерадостный парень. Он регулярно тренируется, всегда приходит вовремя, и все идет как надо. Люди должны помнить, что он привлекает к себе гораздо больше внимания, потому что он очень хорош, поэтому каждая мелочь в его игре будет изучаться сильнее», — сказал де Йонг.