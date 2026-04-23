Френки де Йонг: «К уровню Месси никто даже не близок, но Ямаль может стать лучшим игроком в мире. Он привлекает столько внимания, потому что очень хорош»

«Он всегда был моим любимым игроком. В детстве я смотрел все его матчи, потому что он лучший. В этом нет никаких сомнений. Он фантастический футболист. Что касается меня, я не думаю, что когда-либо увижу кого-то, кто достиг бы уровня Лионеля Месси. У Ламина Ямаля невероятный талант, он может стать лучшим игроком в мире и добиться этого несколько раз за свою карьеру. Но я смотрел игру Месси с детства, и он лучший футболист всех времен, ни один другой игрок даже близко не приближается к его уровню. Я надеюсь, что Ламин Ямаль сможет стать лучшим игроком в мире».