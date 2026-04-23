Сертификат «Кенгуру», шахматы с Галицким и виды Краснодара. Лига 1 сняла фильм о Сафонове

Французская Лига 1 на своем YouTube-канале выпустила документальный фильм про голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Авторы пообщались с родителями футболиста, его школьным учителем и сотрудниками «Краснодара», а также сняли виды российского города.
«Мы ему пророчили дорогу в программировании»
Большое внимание в 10-минутном фильме уделили достижениям Матвея в учебе. Отец вратаря Евгений рассказал, что тот научился читать раньше, чем говорить.
«Я стал разговаривать достаточно поздно. Позже трех лет. Я уже начинал понимать буквы и слова. Возможно, мог прочитать слово “папа”. Знал, как оно пишется. Но еще не говорил», — подтвердил слова отца Сафонов.
Матвей Сафонов с отцом Евгением
Лидия Сафонова — мама Матвея Сафонова
Особенно выделили успехи голкипера в математике.
«Он был призером районной олимпиады по математике. Мы ему пророчили дорогу в программировании», — отметила учительница Матвея Надежда Ржевская.
В этот момент на экране показали сертификат конкурса «Кенгуру», на котором указано, что в 2011 году Сафонов занял второе место по школе и 59-е в регионе. Также в фильме продемонстрировали дневник Матвея, где у него пятерки по всем предметам, кроме русского языка и ИЗО.
Сертификат «Кенгуру» Матвея Сафонова
Школьные оценки Матвея Сафонова
«Что я отвечу на фразу о том, что я интеллектуал или вундеркинд? С вундеркиндом я не соглашусь. Интеллектуальный… Наверное, да», — ответил россиянин.
Сам вратарь думает, что смог бы состояться не только в футболе.
«Сейчас есть профессии, которые связаны с математикой и счетом. Если бы я ушел в эту сферу, думаю, моя голова позволяла бы мне добиться успехов», — считает Сафонов.
Виды Краснодара и русский колорит
Вторая часть фильма посвящена академии «быков». Французы специально прилетели в Краснодар и сняли не только тренировочный комплекс, но и сам город. Причем его виды сопровождались звуками балалайки. Интересно, что Сафонов, который говорит на французском языке, отвечал на вопросы на русском.
Академия «Краснодара»
Отдельно отметили успехи вратаря в шахматах: он даже обыгрывал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
«В конце учебного года проводился турнир на 15 досках. Лучшие играли с президентом в шахматы. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», — рассказал директор академии Арам Фундукян.
Шахматы в академии «Краснодара»
Вспомнили и удачное выступление россиянина в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», когда он отбил четыре пенальти и выиграл трофей вместе с «ПСЖ».
Представитель тренерского штаба «Краснодара» Дидье Бианг рассказал о споре с Сафоновым по поводу 11-метровых на тренировке.
«Я подошел к вратарям и сказал: “Каждому из вас забью по пять голов”. Он на меня посмотрел и заявил: “Вы мне точно не забьете пять”. Первый и второй удар он просто стоял на месте. С третьего он начал ловить меня на движении», — вспомнил Бианг.
Сам Матвей тоже высказался о своей удачной статистике в этом компоненте.
«Можно показывать, куда бить, можно предугадывать. Нужно, чтобы нападающий нам поверил. Например, мы толкаемся вправо, но в последний момент надо поменять движение. Тонкие грани», — подчеркнул россиянин.
В сезоне-2025/26 Сафонов провел 21 матч за «ПСЖ». В десяти из них он не пропустил ни одного гола.
Автор: Максим Клементьев