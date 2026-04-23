Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.65
П2
2.86
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.29
П2
2.58
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.26
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.39
П2
3.76
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Сертификат «Кенгуру», шахматы с Галицким и виды Краснодара. Лига 1 сняла фильм о Сафонове

Показали детали из жизни и детства вратаря сборной России.

Источник: Reuters

Французская Лига 1 на своем YouTube-канале выпустила документальный фильм про голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Авторы пообщались с родителями футболиста, его школьным учителем и сотрудниками «Краснодара», а также сняли виды российского города.

«Мы ему пророчили дорогу в программировании»

Большое внимание в 10-минутном фильме уделили достижениям Матвея в учебе. Отец вратаря Евгений рассказал, что тот научился читать раньше, чем говорить.

«Я стал разговаривать достаточно поздно. Позже трех лет. Я уже начинал понимать буквы и слова. Возможно, мог прочитать слово “папа”. Знал, как оно пишется. Но еще не говорил», — подтвердил слова отца Сафонов.

Источник: Кадр из трансляции

Матвей Сафонов с отцом Евгением

Источник: Кадр из трансляции

Лидия Сафонова — мама Матвея Сафонова

Особенно выделили успехи голкипера в математике.

«Он был призером районной олимпиады по математике. Мы ему пророчили дорогу в программировании», — отметила учительница Матвея Надежда Ржевская.

В этот момент на экране показали сертификат конкурса «Кенгуру», на котором указано, что в 2011 году Сафонов занял второе место по школе и 59-е в регионе. Также в фильме продемонстрировали дневник Матвея, где у него пятерки по всем предметам, кроме русского языка и ИЗО.

Источник: Кадр из трансляции

Сертификат «Кенгуру» Матвея Сафонова

Источник: Кадр из трансляции

Школьные оценки Матвея Сафонова

«Что я отвечу на фразу о том, что я интеллектуал или вундеркинд? С вундеркиндом я не соглашусь. Интеллектуальный… Наверное, да», — ответил россиянин.

Сам вратарь думает, что смог бы состояться не только в футболе.

«Сейчас есть профессии, которые связаны с математикой и счетом. Если бы я ушел в эту сферу, думаю, моя голова позволяла бы мне добиться успехов», — считает Сафонов.

Источник: Кадр из трансляции

Виды Краснодара и русский колорит

Вторая часть фильма посвящена академии «быков». Французы специально прилетели в Краснодар и сняли не только тренировочный комплекс, но и сам город. Причем его виды сопровождались звуками балалайки. Интересно, что Сафонов, который говорит на французском языке, отвечал на вопросы на русском.

Источник: Кадр из трансляции

Академия «Краснодара»

Отдельно отметили успехи вратаря в шахматах: он даже обыгрывал владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«В конце учебного года проводился турнир на 15 досках. Лучшие играли с президентом в шахматы. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», — рассказал директор академии Арам Фундукян.

Источник: Кадр из трансляции

Шахматы в академии «Краснодара»

Вспомнили и удачное выступление россиянина в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», когда он отбил четыре пенальти и выиграл трофей вместе с «ПСЖ».

Представитель тренерского штаба «Краснодара» Дидье Бианг рассказал о споре с Сафоновым по поводу 11-метровых на тренировке.

«Я подошел к вратарям и сказал: “Каждому из вас забью по пять голов”. Он на меня посмотрел и заявил: “Вы мне точно не забьете пять”. Первый и второй удар он просто стоял на месте. С третьего он начал ловить меня на движении», — вспомнил Бианг.

Сам Матвей тоже высказался о своей удачной статистике в этом компоненте.

«Можно показывать, куда бить, можно предугадывать. Нужно, чтобы нападающий нам поверил. Например, мы толкаемся вправо, но в последний момент надо поменять движение. Тонкие грани», — подчеркнул россиянин.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 21 матч за «ПСЖ». В десяти из них он не пропустил ни одного гола.

Автор: Максим Клементьев

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше