Зидан — лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo. Анри — 2-й, Платини — 3-й, Виейра — 4-й, Кантона — 5-й, Канте — 10-й, Мбаппе нет в списке

В список вошли 10 игроков. Первую строчку занял Зинедин Зидан, выступавший за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Весь топ-10 выглядит так:
1. Зинедин Зидан («Бордо», «Ювентус», «Реал»).
2. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»).
3. Мишель Платини («Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус»).
4. Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер»).
5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»).
6. Лилиан Тюрам («Монако», «Ювентус», «Барселона»).
8. Дидье Дешам («Марсель», «Ювентус», «Челси»).
9. Жюст Фонтен («Ницца», «Реймс»).
10. Нголо Канте («Лестер», «Челси», «Фенербахче»).
Отметим, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, не попал в список.