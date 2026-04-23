Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.62
П2
5.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Зидан — лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo. Анри — 2-й, Платини — 3-й, Виейра — 4-й, Кантона — 5-й, Канте — 10-й, Мбаппе нет в списке

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг 10 лучших французских футболистов в истории.

В список вошли 10 игроков. Первую строчку занял Зинедин Зидан, выступавший за «Бордо», «Ювентус» и «Реал». Весь топ-10 выглядит так:

1. Зинедин Зидан («Бордо», «Ювентус», «Реал»).

2. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»).

3. Мишель Платини («Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус»).

4. Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер»).

5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»).

6. Лилиан Тюрам («Монако», «Ювентус», «Барселона»).

7. Марсель Десайи («Нант», «Милан», «Челси»).

8. Дидье Дешам («Марсель», «Ювентус», «Челси»).

9. Жюст Фонтен («Ницца», «Реймс»).

10. Нголо Канте («Лестер», «Челси», «Фенербахче»).

Отметим, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, не попал в список.