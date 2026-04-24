Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья&ra

— На ваш взгляд, пенальти был?
— Была рука.
— Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…
— Чуть разные моменты.
— Почему разные?
— Пусть ответит главный судья.
— Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…
— Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.
— Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?
— А мы тут при чем?
— Будто принижают ваши достижения…
— Но это вы все делаете, нам‑то что? Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день одно, другой — другое.
— Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?
— Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.
— Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…
— Сегодняшний пенальти «левый»?
— Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.
— Красавец, — заявил хавбек «Краснодара».