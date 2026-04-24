Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.70
П2
4.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Сперцян о том, что арбитры «тащат» «Краснодар» к титулу: «Что вы хотите от меня? Мы выходим играть в футбол. Моменты с Умяровым и Оласой чуть разные. Почему? Пусть ответит судья&ra

Эдуард Сперцян высказался о работе судей на матчах «Краснодара» со «Спартаком» (2:1) и «Балтикой» (2:2).

Источник: Спортс‘’

— На ваш взгляд, пенальти был?

— Была рука.

— Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…

— Чуть разные моменты.

— Почему разные?

— Пусть ответит главный судья.

— Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…

— Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.

— Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?

— А мы тут при чем?

— Будто принижают ваши достижения…

— Но это вы все делаете, нам‑то что? Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день одно, другой — другое.

— Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?

— Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.

— Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…

— Сегодняшний пенальти «левый»?

— Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.

— Красавец, — заявил хавбек «Краснодара».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
