Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
Президент Бразилии о ЧМ-2026: «Надеюсь, что Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса и Бразилию». Премьер Португалии ответил: «Мы можем сделать это в финале»

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва высказался о предстоящем чемпионате мира на встрече с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Источник: Спортс‘’

"Этот год важен, потому что это год чемпионата мира. Это напомнило мне чемпионат мира 1966 года, когда у Португалии был легендарный игрок по имени Эйсебио, а у Бразилии было несколько легендарных игроков, одним из них был Пеле, и Португалии удалось выбить бразильскую команду с чемпионата мира.

Я надеюсь, что в 2026 году в Соединенных Штатах Португалия примет во внимание свой курс на поддержание гармонии между Бразилией и Португалией и что Криштиану Роналду и его команда не будут пытаться победить Винисиуса Жуниора и его сборную Бразилии", — сказал Лула.

«Мы можем сделать это в финале», — ответил Монтенегру.

«Это может спровоцировать необратимый конфликт с Бразилией», — пошутил глава южноамериканского государства.