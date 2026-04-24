Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак — яйца и авокадо, никакого сахара. На обед — курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»

"Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища.
На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца — и никакого сахара. Совсем никого сахара. На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.
Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами", — сказал Бароне в интервью Covers.com.