Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Бывший повар Роналду: «Криштиану ест всего понемногу, но это всегда полезная пища. На завтрак — яйца и авокадо, никакого сахара. На обед — курица или рыба. Углеводы он получает из овощей»

Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду, рассказал, чем питается португальский футболист.

"Диета Криштиану Роналду сбалансирована. Он ест всего понемногу, но это всегда полезная пища.

На завтрак он ел авокадо с кофе, яйца — и никакого сахара. Совсем никого сахара. На обед может быть курица, рыба и обязательно овощи. Если ему нужны углеводы, он получает их из овощей, поэтому ему не нужно ничего сделанного из муки. Ничего вроде пасты, хлеба и подобной еды.

Вечером он ест легкую пищу, обычно рыбу или мясо в виде филе. Это всегда подается с овощами", — сказал Бароне в интервью Covers.com.