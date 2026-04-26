Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Футбол. Италия
13:30
Фиорентина
:
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
Артета о Поупе, сбившем Дьокереша: «10 раз посмотрел — явное удаление, как и за фол Хусанова на Хавертце. Если поменяться сторонами, “Арсеналу” бы показали красную»

Микель Артета пожаловался на судейские решения не в пользу «Арсенала».

В субботу главный арбитр Сэмюэл Бэрротт показал голкиперу «Ньюкасла» Нику Поупу желтую карточку, когда тот выбежал за пределы штрафной, не попал по мячу и сбил Виктора Дьокереша на фланге. Эпизод был проверен с помощью ВАР на предмет возможного удаления, но решение осталось в силе.

"По-моему, это явная красная карточка. Я десять раз пересмотрел момент. Если вы играли в футбол, то для вас это красная.

Подобное происходит во второй раз за две игры, потому что в матче с «Манчестер Сити», когда Хусанов сфолил на Хавертце, тоже должны были показать красную.

Это детали, имеющие значение. Надеюсь, ситуация изменится. У всех свое мнение — это мое. Я уже много лет в футболе. Если поменяться сторонами, нам бы показали красную.

Реальность такова, что в последних двух играх в ключевых эпизодах, когда на кону стоит все, надо, чтобы все складывалось в нашу пользу, но происходит иначе. Я не ищу оправданий, я первый, кто все понимает. Я не говорил про это после поражения, я говорю про это после победы. Сегодня следовало показать красную карточку. Если бы красную показали в Манчестере, мир бы изменился. Вот и все«, — сказал главный тренер “Арсенала”.