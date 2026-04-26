Артета о Поупе, сбившем Дьокереша: «10 раз посмотрел — явное удаление, как и за фол Хусанова на Хавертце. Если поменяться сторонами, “Арсеналу” бы показали красную»

В субботу главный арбитр Сэмюэл Бэрротт показал голкиперу «Ньюкасла» Нику Поупу желтую карточку, когда тот выбежал за пределы штрафной, не попал по мячу и сбил Виктора Дьокереша на фланге. Эпизод был проверен с помощью ВАР на предмет возможного удаления, но решение осталось в силе.
"По-моему, это явная красная карточка. Я десять раз пересмотрел момент. Если вы играли в футбол, то для вас это красная.
Подобное происходит во второй раз за две игры, потому что в матче с «Манчестер Сити», когда Хусанов сфолил на Хавертце, тоже должны были показать красную.
Это детали, имеющие значение. Надеюсь, ситуация изменится. У всех свое мнение — это мое. Я уже много лет в футболе. Если поменяться сторонами, нам бы показали красную.
Реальность такова, что в последних двух играх в ключевых эпизодах, когда на кону стоит все, надо, чтобы все складывалось в нашу пользу, но происходит иначе. Я не ищу оправданий, я первый, кто все понимает. Я не говорил про это после поражения, я говорю про это после победы. Сегодня следовало показать красную карточку. Если бы красную показали в Манчестере, мир бы изменился. Вот и все«, — сказал главный тренер “Арсенала”.