Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»

— Хотелось бы успеть сыграть за сборную, пока Месси еще в деле?
— Да! Чтобы в любом виде — в игре или на тренировке — побыть вместе с ним. Разделять раздевалку, играть с Месси — это цель и для меня, и для моей семьи. Он лучший в истории футбола! И при этом аргентинец — гордость страны. Так что даже если это будет просто тренировка, я буду счастлив.
— Но как же быть с одним вашим детским фото, но котором вы в футболке Криштиану Роналду?
— Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки — были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины. А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.
— Если папа подарил вам футболку Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?
— Нет. Отец — это тоже Месси. Мы все его дома любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.
— Так кто же круче — Роналду или Месси — и почему?
— Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из-за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, — сказал Вега.