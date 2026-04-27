Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
7.90
П2
100.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.98
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.30
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.88
П2
3.75
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.31
П2
3.80

Вега о том, почему Месси круче Роналду: «Он принес победу Аргентине на ЧМ. Лучший в истории футбола, гордость страны»

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— Хотелось бы успеть сыграть за сборную, пока Месси еще в деле?

— Да! Чтобы в любом виде — в игре или на тренировке — побыть вместе с ним. Разделять раздевалку, играть с Месси — это цель и для меня, и для моей семьи. Он лучший в истории футбола! И при этом аргентинец — гордость страны. Так что даже если это будет просто тренировка, я буду счастлив.

— Но как же быть с одним вашим детским фото, но котором вы в футболке Криштиану Роналду?

— Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки — были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины. А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.

— Если папа подарил вам футболку Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?

— Нет. Отец — это тоже Месси. Мы все его дома любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.

— Так кто же круче — Роналду или Месси — и почему?

— Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из-за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, — сказал Вега.