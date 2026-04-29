«Курза — лучший нападающий в России. Он лучше Месси и Дзюбы». Спортдир 2Drots Ильдар о форварде

"Как мне наши трансферы? Пока тяжело что-то сказать. Курза — молодец, забил сегодня, Манна забил. Команда почти новая. Главное, надо было победить, почувствовать, что можем играть в футбол.
Курза станет лучшим нападающим сезона. В каждой игре будет забивать по два и станет лучшим бомбардиром. Костюков, Шах, Писарский? Да не. Ну куда? Пускай пока развлекаются.
Курза — лучший нападающий в России в принципе. Есть скорость, удар, голевое чутье. Нужно чуть над реализацией поработать. Почему тогда расстались? Дали время подумать, чтобы вернулся сильнее.
Курза или Гаучо? Курза. Курза или Месси? Курза. Курза или Дзюба? 100% Курза. Курза или Прош? Прош. Прош — это самый топ.
Новый нападающий Муслим Шихбабаев? Хороший парень, с Костюковым играл. Был в «Анжи», «Черноморце». Его «Амкал» очень сильно хотел, но мы перехватили«, — сказал Ильдар в интервью корреспонденту Спортса»".