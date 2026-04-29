Дини о Хвиче: «Он олицетворяет то, как должны играть вингеры следующие 10 лет. Мы отошли от стиля, при котором Роналду или Месси не так много отрабатывали в обороне»

Вингер «ПСЖ» сделал дубль в первом матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов (5:4).
"Для меня Кварацхелия олицетворяет то, как должны играть левые вингеры в течение следующих десяти лет. Не только в плане того, как он забивает и отдает голевые передачи, но и из-за работы в обороне, которую он выполняет для команды. С прошлого года и в этом сезоне он стал новым образцом левого атакующего полузащитника.
Я думаю, мы отошли от стиля, при котором Криштиану Роналду или Месси не так много отрабатывали в обороне. Это таланты поколения — на них работала вся команда, чтобы дать им лучше возможности.
Я думаю, что с учетом того, как развивается игра сейчас, «Реалу» придется нелегко, потому что сейчас футбол все больше становится командной игрой. В нее вовлечены все. Я думаю, [Кварацхелия] станет новым образцом для каждого игрока левого или правого фланга", — сказал Дини.