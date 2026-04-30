Радимов о «Пари НН»: «Шпилевский влетел с ноги в РПЛ и начал всех обучать играть в футбол. Это неприемлемо, даже если лучше всех понимаешь»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал увольнение Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».

Источник: Спортс‘’

"Его работа в РПЛ точно была интересным приключением. Хотя мне кажется, в Нижнем какая-то агония.

Позвали Гаранина, но неужели он за три дня успеет что-то исправить? Особенно с их календарем… Думаю, с Нижним в РПЛ можно попрощаться. И с учетом того, где сейчас находится команда, все это — ошибка руководства.

Взять тренера, доверять ему, и за три тура до конца убрать? Надо было либо раньше это делать, либо дать уже доработать до конца.

И есть примеры других команд: «Оренбурга», «Крыльев», которые поменяли тренеров — и где сейчас находятся. А Нижний с этой сменой опоздал.

Сам Шпилевский, как мы все помним, влетел с ноги в наш чемпионат и начал всех обучать играть в футбол. Но это неприемлемо, даже если ты лучше всех понимаешь в футболе.

Но я в этом сильно сомневаюсь, особенно если вспомнить Сашку Мостового или Эдика Мора. Я уже не говорю про Евгения Серафимовича (Ловчева — Спортс«“).

А что касается тренера, я бы вспомнил про Кержакова, который уже работал в «Пари НН». У него была не самая зрелищная игра, но место в РПЛ они сохранили.

Я бы этот вариант рассмотрел, было бы интересно, если бы он туда вернулся. К тому же я точно знаю, что Кержаков хочет быть тренером", — сказал Владислав Радимов.