Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы — это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Аль-Ахли» (2:0) поделился мыслями по поводу критики чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс‘’

"Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено.

Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект.

Думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира.

Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол", — сказал Криштиану Роналду.

Тоуни, Марез и весь «Аль-Ахли» бомбит от судейства. Намекают, что Роналду тянут к титулу.