Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы — это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»

"Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено.
Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект.
Думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира.
Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол", — сказал Криштиану Роналду.
Тоуни, Марез и весь «Аль-Ахли» бомбит от судейства. Намекают, что Роналду тянут к титулу.