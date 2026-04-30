Аршавин о Карпине: «Запрещать сладкое — перегиб. В Англии заставляли есть в 18:45, к вечеру появлялось чувство голода — тащили шоколадки, фастфуд. Запрещая, только усугубляешь проблему»

Андрей Аршавин считает, что Валерий Карпин зря запрещает футболистам есть сладкое.

Источник: Спортс‘’

"Могу есть все, что вкусно. В Узбекистане недавно наелся плова на всю жизнь. Самый вкусный плов в жизни. В каждом субъекте России мне нравится какое-то блюдо.

Есть тренеры, которые повернуты на питании. Когда я играл в футбол, ел все, мне это не мешало. Но в начале карьеры мы были приучены к куриному супу, макаронам и вареной курице. Когда пришел Дик Адвокат, мы стали есть все. Каждому футболисту нужно найти свое питание.

Мне кажется, даже у Валерия Карпина есть перегиб: запрещает есть сладкое. В Англии нас заставляли есть в 18:45, к вечеру появлялось чувство голода. Посмотрел, как справляется команда: тащили в номер шоколадки, фастфуд. Если что-то запрещаешь, только усугубляешь проблему«, — сказал экс-полузащитник “Зенита” и “Арсенала” на просветительском марафоне “Знание. Первые”.

