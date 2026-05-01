Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
17:00
Крылья Советов
:
Спартак
П1
5.33
X
4.23
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Динамо
П1
2.20
X
3.85
П2
3.08
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу — а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»

Руслан Нигматуллин раскритиковал систему видеоповторов.

Источник: Спортс‘’

— Сейчас очень много судейских скандалов. Нравится ли вам система ВАР?

— Я за справедливость в футболе, но ВАР, к сожалению, справедливости не приносит. И убивает в какой-то степени определенную романтику футбола.

Понятно, что иногда в каких-то эпизодах получается справедливо, но в целом красота футбола уходит. Игрок, например, забивает гол и не знает, радоваться ему или нет. Или потом он радуется, испытывает определенные эмоции, ради чего и играют в футбол и любят его, а потом оказалось, что там кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча.

Но ВАР уже не отменят, надо просто адаптировать его к футболу, — сказал экс-вратарь сборной России.