Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу — а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»

— Сейчас очень много судейских скандалов. Нравится ли вам система ВАР?
— Я за справедливость в футболе, но ВАР, к сожалению, справедливости не приносит. И убивает в какой-то степени определенную романтику футбола.
Понятно, что иногда в каких-то эпизодах получается справедливо, но в целом красота футбола уходит. Игрок, например, забивает гол и не знает, радоваться ему или нет. Или потом он радуется, испытывает определенные эмоции, ради чего и играют в футбол и любят его, а потом оказалось, что там кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча.
Но ВАР уже не отменят, надо просто адаптировать его к футболу, — сказал экс-вратарь сборной России.