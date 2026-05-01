Антони о Роналду: «Замечательный человек и пример для подражания, я многому научился. Однажды в сауне он спросил, выглядит ли на 23 года — очень заботился о себе даже в почти 40 лет&r

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал об общении с Криштиану Роналду во время пребывания в клубе.

Источник: Спортс‘’

"Криштиану Роналду — замечательный человек. У него многому можно научиться. Он даже однажды пошутил со мной, сказав, что люди считают его высокомерным, но в повседневной жизни он очень веселый. Я многому у него научился.

Мы сидели за столом, и он говорил о жизни, книгах, о разных вещах, не связанных с футболом. Это было здорово, потому что помогало нам отвлечься. Он говорил: «Сегодня мы не будем говорить о футболе». И это помогло нам узнать другие важные вещи.

Однажды в сауне он пошутил со мной, показал мне свою фигуру и спросил, выглядит ли он на 23 года. Мне даже стало неловко, потому что видно, как он заботится о себе, даже в свои почти 40. Он — пример для подражания для всех«, — сказал Антони, ныне выступающий в “Бетисе”.