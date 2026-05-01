Михаил Галактионов: «У Комличенко с коленом что-то, прогнозы не очень хорошие. Монтес почувствовал что‑то с приводящей мышцей»

Михаил Галактионов высказался об игре с «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Было ли ошибкой, что не выпустили Бакаева в первом тайме?

— Игра на игру не приходится. У него были матчи достаточно хорошие, а прошлый матч в Самаре не очень удачный. Сегодня приняли решение, что начнет Пиняев. План был таков, что за счет скорости, индивидуальных действий на флангах сможем создавать численное преимущество.

У нас были моменты в атаке, в первом тайме у Воробьева был стопроцентный момент. К сожалению, пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили, хорошо играли.

— Знали, как сыграл «Спартак» свой матч?

— Все, что касается результатов соперников, — думаю, информация доходила. Но мы сосредоточены были на моментах, которые надо реализовать в матче с «Динамо».

— Насколько серьезны повреждения Монтеса и Комличенко?

— По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что‑то с приводящей мышцей. У Николая дела похуже, с коленом что‑то. Предварительно прогнозы не очень хорошие, — сказал главный тренер «Локомотива».