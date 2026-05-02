Экс-тренер Олисе в «Рединге»: «Майкл выезжал в 5:30 утра на базу, чтобы избежать пробок, и каждое утро спал в машине. Приходилось будить его на тренировку, он мог опоздать»

Вингер «Баварии» выступал в системе английского клуба с 2017 по 2021 год.
"Каждое утро, когда я приезжал на тренировочную базу, Майкл просто сидел в своей машине и крепко спал. Он говорил, что не хочет застрять в пробке и слишком долго ехать. Вероятно, он выезжал уже в 5:30 утра, чтобы вовремя добраться до тренировки.
[Олисе] приезжал на тренировочную базу и крепко засыпал за рулем. Когда тренировка начиналась в 9 утра, старшие игроки подходили ко мне и спрашивали: «Где Майкл? Почему он опаздывает?» «Я отвечал: “Он может опоздать на тренировку, но пока ты еще спал, он уже был на парковке”.
Он был еще совсем ребенком и просто засыпал. Нам приходилось стучать по стеклу и будить его на тренировку", — рассказал Боуэн в программе Bolzplatz. на ZDF.