Челестини про обмен Дивеева на Гонду: «Это не было ошибкой, нынешний ЦСКА лучше осеннего. Да, команда не функционирует так, как в первые полгода, но она стала сильнее»

"Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убежден в этом.
Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее", — сказал Челестини.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что зимний обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита» не был ошибкой.
"Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убежден в этом.
Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее", — сказал Челестини.