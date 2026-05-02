Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Ланс
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
0
:
Барселона
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Дженоа
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
Семак о том, что Дзюба может помочь «Зениту», забив «Краснодару»: «У Артема против всех может быть мотивация, он может всем командам помогать. Мы не можем повлиять на это»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на мнение о том, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба может помочь петербургской команде в борьбе за чемпионство.

Сегодня сине-бело-голубые победили ЦСКА со счетом 3:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Завтра «Краснодар» встретится с «Акроном».

— «Краснодар» сыграет с «Акроном». Из «Зенита» кто‑то общался с Дзюбой? Может, у него есть особая мотивация против «быков», чтобы помочь «Зениту» стать чемпионом?

— Артем играл и в «Ростове», и в «Спартаке», и в «Зените». У него против всех может быть мотивация, он может всем командам помогать, смотря кто какие задачи решает. У «Акрона» свои задачи, у нас — свои. Мы не можем никак повлиять на это. Главный фокус для нас — сделать то, что в наших силах, стараться побеждать. Дальше посмотрим, как сложится.

— За счет чего «Зенит» еще способен претендовать на чемпионство, не совершая крупные трансферы? Интересно узнать дальнейшие планы по привлечению игроков академии, воспитанников, как Кондакова.

— Все просто абсолютно. Есть определенные задачи, игроки должны соответствовать целям и задачам, поставленным перед нами. Кондаков соответствует — он и играет. Я же не возьму игрока ради галочки, который не соответствует [уровню]. Наигрывать его год‑два, чтобы он вырос, как футболист… у такой команды [как «Зенит»] нет таких возможностей, чтобы длительное время давать молодым игрокам шансы прогрессировать. Не даст результат сегодня — его и меня послезавтра не будет. Здесь все просто.

Конечно, хочется, чтобы Шиловых и Кондаковых появлялось больше. Но ни в одной академии нет такого, что каждый год она дает игрока в команду, которая решает задачу. И у «Краснодара» здесь есть тоже определенные сложности. Сейчас у них тоже не каждый год молодые выходят для основы, хотя прекрасная академия. Дело не в количестве, а качестве. Вырастет игрок — появится в составе «Зенита», «Краснодара» или другого клуба, — сказал Семак.