Конте о 0:0 с «Комо»: «У них в воротах полевой игрок, а не вратарь, его сложно прессинговать. В целом “Наполи” сыграл хорошо, мы довольны»

«Мы довольны этим очком и этой игрой. Мы знаем, насколько такие матчи могут создавать проблемы. В целом мы сыграли хорошо — в первом тайме, но особенно во втором, где у нас были возможности забить. Хороший результат, будем стараться завершить сезон как можно выше в таблице».
О голкипере «Комо» Жане Бюте.
«Комо» играет не с вратарем, у них в воротах полевой игрок, и его тоже очень сложно прессинговать. У него отличное чувство времени, и если ошибешься, он это сразу замечает, и возникают проблемы.
В первом тайме «Комо» создавал моменты на переходах, где мы действовали не слишком чисто. В таких матчах всегда нужны два плеймейкера. Мы хорошо начали, но две потери мяча заставили нас напрячься. Зато во втором тайме команда хороша отреагировала.
Де Брюйне в хорошей форме, как и в прошлом матче. Против «Кремонезе» он провел хорошую игру. Есть матчи, где можно проявить себя больше, и есть те, где меньше. Он сделал свою работу, был очень дисциплинирован. Затем я решил выпустить Замбо-Ангисса и поднять выше Мактоминея", — сказал Конте в интервью DAZN.