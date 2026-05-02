Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
1
:
Ланс
1
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Барселона
2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Дженоа
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
Конте о 0:0 с «Комо»: «У них в воротах полевой игрок, а не вратарь, его сложно прессинговать. В целом “Наполи” сыграл хорошо, мы довольны»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался ничьей с «Комо» (0:0) в 35-м туре Серии А.

«Мы довольны этим очком и этой игрой. Мы знаем, насколько такие матчи могут создавать проблемы. В целом мы сыграли хорошо — в первом тайме, но особенно во втором, где у нас были возможности забить. Хороший результат, будем стараться завершить сезон как можно выше в таблице».

О голкипере «Комо» Жане Бюте.

«Комо» играет не с вратарем, у них в воротах полевой игрок, и его тоже очень сложно прессинговать. У него отличное чувство времени, и если ошибешься, он это сразу замечает, и возникают проблемы.

В первом тайме «Комо» создавал моменты на переходах, где мы действовали не слишком чисто. В таких матчах всегда нужны два плеймейкера. Мы хорошо начали, но две потери мяча заставили нас напрячься. Зато во втором тайме команда хороша отреагировала.

Де Брюйне в хорошей форме, как и в прошлом матче. Против «Кремонезе» он провел хорошую игру. Есть матчи, где можно проявить себя больше, и есть те, где меньше. Он сделал свою работу, был очень дисциплинирован. Затем я решил выпустить Замбо-Ангисса и поднять выше Мактоминея", — сказал Конте в интервью DAZN.