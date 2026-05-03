Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Атлетик
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
2
П1
X
П2

Челестини о переговорах с «Хетафе» и «Леванте»: «Не комментирую инсайды. Работа моего агента — с кем-то говорить. А я сосредоточен на том, чтобы завоевать трофей для ЦСК

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на слухи о возможном уходе в другой клуб.

Ранее сообщалось, что агенты швейцарского тренера ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте».

— Говорили, что к вам есть интерес со стороны «Хетафе» и «Леванте». Были контакты с испанскими клубами?

— Хороший инсайд. Я говорил, что не комментирую инсайды. Я работаю в ЦСКА. У меня контракт еще на год. Мне неинтересно, что говорят люди.

— Правдиво ли, что ваши представители прорабатывают варианты с другими клубами?

— Снова повторяю: я сосредоточен на работе здесь. Что делает мой представитель — другой момент, я не говорю с ним каждый день. Я сосредоточен на матче со «Спартаком» и на том, чтобы завоевать трофей для ЦСКА. Понятно, что работа моего представителя — с кем‑то говорить, мой агент говорит, и это подается как инсайд. Он может с кем‑то говорить, но я не думаю об этом.

— Ставите ли вы на следующий сезон в таком случае?

— Давайте говорить не о следующем годе, а о среде, — сказал Челестини после матча с «Зенитом» в 28-м туре Мир РПЛ (1:3).