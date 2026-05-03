Флик после 2:1 с «Осасуной»: «Барса» сделала свою работу, что будет завтра, уже не в наших руках. Отпразднуем победу в Ла Лиге, когда это произойдет. Сейчас нам остается ждать"

Каталонцы станут чемпионами в случае потери очков «Реалом» в матче с «Эспаньолом» в воскресенье.
"Игроки празднуют. Я рад за команду и за клуб. Матч был очень сложным, особенно в первом тайме. Мы хотели победить здесь. В концовке встречи мы хорошо оборонялись.
В первой половине мы тоже контролировали игру, но во втором тайме — лучше. Выход де Йонга был связан с желтой карточкой Гави, а Рэшфорд вышел, чтобы добавить скорости игре.
Сегодня мы сделали свою работу — это самое главное. То, что произойдет завтра, уже не в наших руках. Победу в турнире всегда отмечают — будь то завтра или на следующей неделе. Отпразднуем, когда это произойдет. Сейчас нам остается ждать", — сказал Флик в эфире DAZN.