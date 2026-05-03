«Бенфика» после удаления Отаменди в игре с «Фамаликаном»: «Приз лучшему игроку матча вручается арбитру»

На 55-й минуте игры защитник «Бенфики» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.
«Бенфика» вручает приз лучшему игроку матча арбитру Густаву Коррейе и его бригаде«, — говорится в сообщении “орлов”.
«Бенфика» назвала судью Густаву Коррейю лучшим игроком матча чемпионата Португалии с «Фамаликаном» (2:2), после которого лиссабонцы лишились шансов на титул.
На 55-й минуте игры защитник «Бенфики» Николас Отаменди получил прямую красную карточку.
«Бенфика» вручает приз лучшему игроку матча арбитру Густаву Коррейе и его бригаде«, — говорится в сообщении “орлов”.