«Андорра» Пике не согласна с рапортом судьи после 0:1 с «Альбасете»: «Требуем исправления протокола»

Владелец «Андорры» — экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.
«Андорра» выражает решительное несогласие с содержанием рапорта судьи по матчу с «Альбасете», состоявшемуся 1 мая. По итогам анализа клуб считает, что некоторые аспекты в протоколе не отражают достоверно ход событий и заявлений, сделанных во время бесед между арбитром и представителями клуба.
В связи с данной ситуацией «Андорра» требует исправления протокола и построчного изложения произошедшего. В противном случае клуб оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты своих интересов, а также доброго имени и репутации клуба и его представителей«, — говорится в заявлении “Андорры”.