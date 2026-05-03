Фанаты Шакиры унизили Жерара Пике на концерте в Бразилии

По оценкам СМИ, выступление исполнительницы посетили около двух миллионов человек.
Во время выступления Шакира намекнула на свое отношение к бывшему бойфренду, экс-футболисту «Барселоны» Жерару Пике.
«Вы знали, что в Бразилии 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы поддерживать семьи. И я одна из таких!» — произнесла Шакира.
Вскоре посетители концерта начали скандировать: «Пике, иди #####».
В 2022 году стало известно, что Пике и Шакира прекратили отношения из-за измен экс-футболиста. С тех пор колумбийская певица воспитывает двоих сыновей.