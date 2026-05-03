Мусаев про 1:0: «Не вижу связи с заменой Дзюбы и тем, что “Краснодар” выиграл. Вопросы про Артема нужно задавать тренеру “Акрона”

Капитан хозяев был заменен из-за травмы на 57-й минуте игры при счете 0:0.
— После замены Дзюбы вам стало легче?
— Вопросы про Артема Дзюбу нужно задавать тренеру «Акрона». Дзюба — большой игрок, мастер, легенда нашего футбола. Против него всегда интересно играть.
Но не вижу никакой связи с его заменой и тем, что мы выиграли. Мы нашли свой момент и реализовали его, — сказал Мусаев.
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер, следующий вопрос".