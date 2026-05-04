Барелла о чемпионстве «Интера»: «Мы счастливы! Это было нашей целью с самого начала. Мы были близки к трофеям в прошлом сезоне, но остались ни с чем»

"Конечно, мы счастливы! Как мы и говорили с самого начала, это была наша цель. Впереди еще одна — уже через неделю. Было непросто, но сейчас мы хотим насладиться этим моментом.
Это футбол и жизнь — в них бывают сложные периоды. Например, в прошлом сезоне мы были максимально близки к трофеям, но в итоге остались ни с чем. В жизни всегда нужно подниматься после неудач. Я хочу поблагодарить ребят и тренерский штаб — они поддержали меня в трудные моменты, и я стараюсь отдавать все, что могу.
Я всегда говорил: на поле можно ошибаться, но эта команда никогда не теряла желания оставаться единым целым. Мы всегда выкладывались полностью. Можно выигрывать или проигрывать, но я невероятно горжусь ребятами", — сказал Николо Барелла в эфире DAZN Italia.
У «Интера» есть возможность сделать золотой дубль в случае победы в финале Кубка Италии 13 мая.