Винисиус после 2:0 с «Эспаньолом»: «До самой смерти с этим клубом. “Реал” вернется на вершину»

Вингер «Реала» Винисиус выложил пост в соцсетях после победы над «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре Ла Лиги. Бразилец сделал дубль.
«До самой смерти с этим клубом. Продолжаем борьбу! Мы еще вернемся на вершину», — написал Винисиус.
«Реал» отстает от «Барселоны» на 11 очков за 4 тура до конца. Команды встретятся в следующем туре.