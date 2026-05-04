Невилл о Кэррике: «В следующем сезоне его ждет 60 матчей с учетом ЛЧ, у Майкла нет опыта. Если появится тренер мирового уровня с титулами, “МЮ” должен рассмотреть этот вариант»

Сегодня «МЮ» под руководством Кэррика обыграл «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.
"Сейчас нет явного претендента на эту должность. Он сам поставил себя в позицию главного кандидата тем, что он сделал. Он восстановил некоторые вещи — стиль игры и систему.
Думаю, появились моменты, которые дают болельщикам «Манчестер Юнайтед» уверенность в том, что клуб в надежных руках. «МЮ» нужна стабильность. В последние годы ее не было, но он способен ее дать, потому что ему доверяют все.
Болельщики его любят, игроки — очевидно тоже. Владельцы будут ему доверять. В следующем сезоне его ждет 55−60 матчей с учетом Лиги чемпионов, и вряд ли команда вылетит на ранних стадиях кубков. Тогда уровень управления и давления будет совсем другим — гораздо более сложным. Есть ли у него опыт? Есть ли у него солидный послужной список, на который можно опереться?
Некоторые говорят: «Почему бы не дать ему контракт на год с возможностью продления еще на один, чтобы дальше стабилизировать ситуацию?» С этим трудно спорить. Но если появится тренер мирового уровня с титулами, «Манчестер Юнайтед», вероятно, должен рассмотреть этот вариант, потому что у последних пяти тренеров не было опыта работы в суперклубе. Майкл еще один, у кого такого опыта пока нет", — сказал Невилл.