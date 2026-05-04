Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Реал
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
Невилл о Кэррике: «В следующем сезоне его ждет 60 матчей с учетом ЛЧ, у Майкла нет опыта. Если появится тренер мирового уровня с титулами, “МЮ” должен рассмотреть этот вариант»

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл высказался о шансах Майкла Кэррика остаться главным тренером манкунианцев на постоянной основе.

Сегодня «МЮ» под руководством Кэррика обыграл «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

"Сейчас нет явного претендента на эту должность. Он сам поставил себя в позицию главного кандидата тем, что он сделал. Он восстановил некоторые вещи — стиль игры и систему.

Думаю, появились моменты, которые дают болельщикам «Манчестер Юнайтед» уверенность в том, что клуб в надежных руках. «МЮ» нужна стабильность. В последние годы ее не было, но он способен ее дать, потому что ему доверяют все.

Болельщики его любят, игроки — очевидно тоже. Владельцы будут ему доверять. В следующем сезоне его ждет 55−60 матчей с учетом Лиги чемпионов, и вряд ли команда вылетит на ранних стадиях кубков. Тогда уровень управления и давления будет совсем другим — гораздо более сложным. Есть ли у него опыт? Есть ли у него солидный послужной список, на который можно опереться?

Некоторые говорят: «Почему бы не дать ему контракт на год с возможностью продления еще на один, чтобы дальше стабилизировать ситуацию?» С этим трудно спорить. Но если появится тренер мирового уровня с титулами, «Манчестер Юнайтед», вероятно, должен рассмотреть этот вариант, потому что у последних пяти тренеров не было опыта работы в суперклубе. Майкл еще один, у кого такого опыта пока нет", — сказал Невилл.