Пеп Гвардиола: «Все еще чувствую невероятную энергию и с радостью прихожу на работу в выходной. Понравилось, что Гюндоган вернулся из “Барсы” и сказал: “Сити” — топ». Тут потряса

"Я бы не работал тут десять лет, даже если бы завоевывал все эти классные трофеи, если бы не потрясающее окружение. Я все еще чувствую невероятную энергию и с радостью прихожу на работу в выходной.
Мне понравилось, что Гюндоган вернулся к нам из «Барселоны» и сказал: «Ман Сити» — это топ, топ". Если такое происходит, значит, мы на верном пути.
Вот почему мы постоянно играем в Лиге чемпионов, уже 12, 13, 14 лет. Вот почему мы все время боремся за титул — потому что клуб стабилен в плане тактики, систем, игроков, тренеров. Это как пузырь, в котором люди чувствуют себя хорошо«, — сказал главный тренер “горожан”.