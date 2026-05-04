Маротта о Киву: «Он должен остаться в “Интере” на долгие годы, потому что обладает отличными качествами. Я в нем не сомневался»

Сегодня «нерадзурри» стали чемпионами Италии под руководством Киву.
«Это был смелый, но в то же время продуманный выбор, потому что у Киву уже был серьезный бэкграунд: как игрок он выиграл требл с “Интером”, был капитаном “Аякса” в 21 год, побеждал с молодежной командой “Интера” как тренер, а также спас “Парму” от вылета.
У нас не было сомнений в его качествах, возможно, ему немного не хватало опыта, но мы поддержали его, чтобы компенсировать этот пробел в резюме. Он может и должен остаться в «Интере» на долгие годы, потому что обладает отличными качествами", — сказал Маротта в интервью DAZN.