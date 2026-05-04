Киву первым в Италии выиграл скудетто с одним клубом как игрок, тренер молодежки и тренер основной команды

В текущем сезоне 45-летний румын привел «нерадзурри» к скудетто в Серии А.
Ранее Киву выигрывал чемпионство как тренер молодежки миланского клуба (в сезоне-2021/22) и трижды — как игрок «Интера» (в сезонах-2007/08, 2008/09, 2009/10).
Тренер «Интера» Кристиан Киву первым в истории итальянского футбола выиграл три чемпионских титула с одним клубом в разных качествах.
