Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Ноттингем Форест
П1
1.74
X
4.02
П2
4.80
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Шинник
П1
1.86
X
3.47
П2
4.50
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
П1
3.00
X
3.25
П2
2.53
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
П1
2.60
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2

Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Не можем довольствоваться двумя победами. Надо продолжать работать с тем же настроем»

Тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби высказался после победы над «Астон Виллой» (2:1) в АПЛ.

Источник: Спортс‘’

После 35 туров «шпоры» занимают в таблице 17-е место.

"Мы могли забить больше двух голов, особенно в первом тайме. Мы не позволили им ничего создать и играли очень хорошо. Правильные настрой и поведение на поле — я доволен игрой.

Еще до этого матча я знал, что мои игроки очень хороши. Мы не должны забывать ситуацию перед [предыдущим] матчем с «Вулверхэмптоном» (1:0). Сезон еще не закончен, и мы не можем довольствоваться только этими двумя победами. Мы должны продолжать работать с тем же настроем.

Думаю, моя главная задача — помочь игрокам показать свои качества. Их уровень — это не борьба за выживание, но мы должны принять это и быть сильнее тех, кто слишком много говорит.

Нам нельзя перестать чувствовать давление. Ситуация может меняться каждую неделю, и мы не должны забывать о положении в таблице и о том, что мы ощущали перед игрой с «Вулвс». Мы должны продолжать бороться", — сказал Де Дзерби.