Де Дзерби о «Тоттенхэме»: «Не можем довольствоваться двумя победами. Надо продолжать работать с тем же настроем»

После 35 туров «шпоры» занимают в таблице 17-е место.
"Мы могли забить больше двух голов, особенно в первом тайме. Мы не позволили им ничего создать и играли очень хорошо. Правильные настрой и поведение на поле — я доволен игрой.
Еще до этого матча я знал, что мои игроки очень хороши. Мы не должны забывать ситуацию перед [предыдущим] матчем с «Вулверхэмптоном» (1:0). Сезон еще не закончен, и мы не можем довольствоваться только этими двумя победами. Мы должны продолжать работать с тем же настроем.
Думаю, моя главная задача — помочь игрокам показать свои качества. Их уровень — это не борьба за выживание, но мы должны принять это и быть сильнее тех, кто слишком много говорит.
Нам нельзя перестать чувствовать давление. Ситуация может меняться каждую неделю, и мы не должны забывать о положении в таблице и о том, что мы ощущали перед игрой с «Вулвс». Мы должны продолжать бороться", — сказал Де Дзерби.